Il Milan affronterà l’Inter nella Supercoppa Italia di quest’anno. In attesa nel giorno dell’anniversario ricorda il successo del 1993.

#OTD in 1993

Marco Simone's early strike was all it took for the Supercoppa win against Torino

A Washington basta un gol di Simone in avvio per vincere la Supercoppa Italiana #SempreMilan | @aera_football pic.twitter.com/0csgN4Fv1O

— AC Milan (@acmilan) August 21, 2022