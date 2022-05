Domani alle 12:30 c’è Spezia-Napoli, lunch match della trentottesima giornata del campionato di Serie A.

Entrambe le squadre non hanno niente da chiedere al loro campionato, lo Spezia è salvo ed il Napoli è terzo in classifica e qualificato alla prossima Champions League. In ogni caso giocheranno formazioni vicino a quelle titolari, ultima gara in maglia azzurra per Ghoulam e Lorenzo Insigne, indisponibile Lozano; ecco le probabili formazioni.

IM_Lorenzo_Insigne_Napoli (1)

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Ferrer; Maggiore, Kiwior; Verde, Agudelo, Kovalenko; Manaj. Allenatore: Thiago Motta. A disposizione: Zovko, Bertola, Sala, Bourabia, Sher, Nguiamba, Podgoreanu, Pietra, Antiste, Salcedo, Nzola, Strelec.Indisponibili: Leo Sena.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Anguissa, Demme; Politano, Zielinski, L. Insigne; Petagna. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Ospina, Marfella, Juan Jesus, Mario Rui, Zanoli, Lobotka, Elmas, Fabian Ruiz, Mertens, Ounas, Osimhen. Indisponibili: Lozano. Squalificati:-.

