M’Bala Nzola, attaccante dello Spezia, ha parlato al termine del match di Serie A contro la Sampdoria. Le parole a DAZN.

LE PAROLE – «Siamo contenti per la vittoria di oggi in casa davanti ai nostri tifosi. Abbiamo lavorato tanto in campo per loro. Siamo felici. Questa non è una partita come le altre, in settimana il mister di ha detto di metterci subito intensità. Lo abbiamo fatto. Il gol di Sabiri è stato più bello, ma il mio ha portato i punti alla squadra. Nzola è contro Nzola, sono io contro me stesso. È una cosa mentale. Se sto bene posso fare grandi cose».

