Lo Spezia avrebbe chiuso con la Roma l’affare che porterebbe in Liguria Shomurodov, ai giallorossi una prelazione per Holm?

Dopo l’esperienza al Genoa per l’uzbeko è il momento di una nuova avventura visto il poco spazio trovato a Roma. La trattativa coi liguri è dirittura d’arrivo, ma i giallorossi potrebbero aver chiesto nell’affare anche informazioni per Holm. L’esterno classe 2002 ha impressionato la Roma in questa prima parte di stagione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

