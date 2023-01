L’Inter potrebbe pensare a rivoluzionare la rosa in estate e tra i nomi finiti nel mirino c’è l’attaccante Firmino

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il brasiliano è in scadenza e potrebbe liberarsi a zero provando una nuova avventura. I nerazzurri in allerta.

L’articolo Inter, per l’attacco occhi puntati su Firmino: le ultime proviene da Calcio News 24.

