Il caso Zaniolo continua a tenere banco in casa Roma, il Milan si è sfilato per i costi alti ma dalla Premier fanno sul serio

Il caso Zaniolo continua a tenere banco in casa Roma, il Milan si è sfilato per i costi alti ma dalla Premier fanno sul serio.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Bournemouth starebbe facendo sul serio con l’offerta da 30 milioni più bonus per averlo subito. Decide Nicolò che al momento non è convinto della destinazione. I rossoneri sarebbero disposti a prenderlo in prestito con obbligo a certe condizioni, ma l’operazione non scalda la Roma.

L’articolo Roma-Zaniolo, il no del Milan e il sì alla Premier ma decide Nicolò proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG