Andrea Gazzoli, è ufficialmente il nuovo direttore generale dello Spezia. Ecco il comunicato del club bianconero.

COMUNICATO – Spezia Calcio è lieto di annunciare l’ingresso in società dell’esperto dirigente sportivo Andrea Gazzoli, che a partire dalla data odierna ricoprirà la carica di Direttore Generale. Classe 1973, con un passato da calciatore fino alla Serie C2, dopo aver lasciato il rettangolo verde nella stagione 2004/2005, Andrea Gazzoli è entrato subito a far parte del Consiglio di Amministrazione del Viareggio, squadra delle sua città, per poi arrivare a ricoprire già nella stagione seguente il ruolo di Direttore Generale del club viareggino, grazie a spiccate doti di leadership, a una visione strategica accurata, oltre che a ottime capacità gestionali. Nuove sfide professionali lo porteranno negli anni seguenti a svolgere il ruolo di DG altrove, prima a Grosseto, in Serie B, nella stagione 2011/2012, per poi trascorrere il biennio seguente a Venezia e il triennio successivo a Vicenza. Nel luglio 2017, la chiamata della SPAL appena promossa in massima serie lo porta a Ferrara. Qui, il manager toscano trascorrerà sei stagioni, contribuendo in maniera concreta allo sviluppo del Club, sotto il punto di vista societario, economico-finanziario e infrastrutturale. Appena approdato in Liguria, Andrea Gazzoli è ora pronto a rivestire l’incarico di Direttore Generale dello Spezia Calcio e a contribuire, grazie alla sua profonda esperienza nel mondo del calcio, alla crescita del Club di via Melara.

