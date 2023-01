Lo Spezia ha ufficializzato l’arrivo di Raimonds Krollis, attaccante del Valmiera. Tutti i dettagli sul nuovo giocatore

Di seguito il comunicato dello Spezia su Raimonds Krollis, attaccante arrivato dal Valmiera.

COMUNICATO – «Nuovo arrivo in casa Spezia! Il club di via Melara comunica di aver acquistato a titolo definitivo dal Valmiera FC, l’attaccante lettone Raimonds Krollis, che ha sottoscritto un contratto con scadenza 30 giugno 2026. Classe 2001, Krollis è cresciuto calcisticamente nel suo paese di origine, muovendo i primi passi nelle giovanili del Metta/LU, per poi passare nel gennaio 2021 al Valmiera Fc, dove il ragazzo si è affermato come uno dei centravanti più prolifici del massimo campionato lettone e uno dei prospetti offensivi più interessanti d’Europa. Nella passata stagione il Valmiera, grazie soprattutto all’apporto in zona-gol del suo centravanti, capocannoniere del campionato con 25 gol, ha ottenuto il titolo di campione di Lettonia per la prima volta nella sua storia. In totale, con la maglia del Valmiera, l’attaccante ha totalizzato 38 reti in 65 partite. Centravanti dotato di grande forza fisica e con l’istinto del gol, Krollis è da anni anche riferimento della sua Nazionale maggiore, con la quale ha già collezionato 27 partite e messo a referto 3 centri. Mancino dotato anche di buone qualità tecniche, Krollis all’età di 21 anni è dunque pronto per dare fin da subito il proprio contributo alla causa delle Aquile. Benvenuto Raimonds!».

