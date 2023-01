Le parole di Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton, sulla cessione di Leandro Trossard all’Arsenal. I dettagli

Roberto De Zerbi ha parlato conferenza stampa alla vigilia di Leicester-Brighton.

PAROLE – «Ho capito che Trossard voleva andarsene e mi spiace per l’ultimo periodo, ma preferisco quando le persone sono chiare e non hanno determinati comportamenti. Comunque penso che questa sia una buona squadra e possa giocare bene sia con lui sia senza di lui. Sul mercato si può sempre migliorare, si possono comprare giocatori nuovi, ma noi siamo una squadra di buon livello con giocatori molto bravi. Non è facile migliorarci, ma se ci saranno le occasioni faremo qualcosa ».

L’articolo Brighton, De Zerbi scarica Trossard: «Forti anche senza di lui» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG