Tatarusanu in scadenza a giugno e il Torino potrebbe buttarsi sul rumeno visto che Berisha potrebbe lasciare i granata a zero.

Vagnati sta studiando la possibile situazione e vuole anticipare le mosse per cautelarsi in vista dell’estate. Contatti anche con Cragno, visto che c’è una situazione di stallo anche per quanto riguarda il rinnovo di Milinkovic Savic. Lo scrive Tuttosport.

L’articolo Torino, idea Tatarusanu per giugno: le ultime proviene da Calcio News 24.

