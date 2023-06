Domenica sera in campo la sfida di Serie A tra Spezia e Hellas Verona, ecco le probabili formazioni della partita

Spezia e Verona si affronteranno domenica alle 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia per lo spareggio per rimanere in Serie A. Di seguito le probabili formazioni della partita.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Wisniewski, Ampadu, Nikolaou; Ferrer, Bourabia, Esposito, Ekdal, Reca; Nzola, Shomurodov.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Hien, Magnani, Dawidowicz; Faraoni, Sulemana, Tameze, Depaoli; Ngonge, Lazovic; Djuric.

