Jeroen Zoet, portiere dello Spezia, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la partita vinta contro il Groningen

PAROLE – «Fisicamente sto bene, oggi ho giocato 90 minuti dopo un ottimo allenamento di ieri. Il ritiro è stato buono, mancano ancora due giorni e abbiamo giocato bene nelle ultime amichevoli. Siamo stati dieci giorni insieme e siamo pronti per la seconda parte del campionato. Oggi contro il Groningen abbiamo fatto bene, possiamo migliorare ancora ma è importante non prendere gol. Ci prepariamo bene per la ripresa della Serie A, abbiamo voglia di ripartire».

