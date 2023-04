Sporting Juve streaming LIVE e diretta TV: dove vedere il match valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League

La Juve torna in campo in Europa League: domani sera, all’Alvalade, il ritorno dei quarti di finale di Europa League contro i padroni di casa dello Sporting.

La sfida andrà in onda sia su DAZN (e sulla consueta app), che sy Sky ai canali 201, 213 e 252 del satellite, oltre che sull’app Sky Go. Possibilità di assistere alla sfida anche a chi è abbonato a NOW TV.

