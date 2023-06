Alla fine il Torino l’ha spuntata sull’Inter, riuscendo ad assicurarsi l’ok da parte del Cagliari e di Raoul Bellanova per il suo acquisto

Raoul Bellanova sarà un nuovo giocatore del Torino. La corte dei granata ha avuto la meglio nelle trattative con il Cagliari rispetto al tentativo dell’Inter, che ha scelto di non riscattare il calciatore alla cifra concordata, chiedendo uno sconto. A riportare la notizia è Sportitalia.

Sul portale della testata si legge: «Raoul Bellanova ha terminato con molta delusione l’Europeo U21 in Georgia. Il giocatore è pronto a rientrare in Italia e, secondo quanto raccolto in esclusiva da SPORTITALIA, svolgerà nella giornata di domani le visite mediche con il Torino. L’esterno classe 2000, reduce dalla stagione all’Inter, si prepara a una nuova avventura con i granata al servizio del tecnico Ivan Juric. Tempo scaduto per il club nerazzurro, che lo voleva per un’altra annata, ma senza l’attuale disponibilità economica per esercitare il diritto di riscatto dal Cagliari».

Alfredo Pedullà, sul proprio sito, aggiunge: «Raoul Bellanova ha archiviato con amarezza la sua esperienza con l’Under 21 agli Europei e adesso si appresta a fare una scelta definitiva sul suo futuro. La novità degli ultimissimi minuti, raccontata da Michele Criscitiello, è che domani il terzino farà le visite con il Torino. Il tentativo dell’Inter di inserire contropartite tecniche (Agoume e Satriano) evidentemente non coincideva con le necessità del Cagliari che aveva accettato i quasi 10 milioni cash (bonus compresi) del Torino. Mancava il sì, fondamentale, di Bellanova, ora è arrivato».

L’articolo Sportitalia – Addio all’Inter per Bellanova: domani le visite mediche col Torino proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG