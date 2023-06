L’agente di Alessandro Bastoni, Tullio Tinti, si trova in questo momento nella sede dell’Inter per discutere del rinnovo del difensore

L’Inter comincia a lavorare anche sul fronte rinnovi, blindando i giocatori che reputa indispensabili.

Alessandro Bastoni rientra nella categoria: il suo agente Tullio Tinti si trova in questo momento nella sede di Viale della Liberazione per discutere del rinnovo in nerazzurro del difensore.

Seguiranno aggiornamenti.

L’articolo Tullio Tinti in sede dell’Inter: sul tavolo il rinnovo di Bastoni proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG