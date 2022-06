I bianconeri fanno i conti con la volontà di non rinnovare dell’olandese ma continuano a chiedere molti soldi per un’eventuale cessione.

Come ormai noto qualche giorno fa dall’incontro avuta dai dirigenti della Juventus con Rafaela Pimenta è emersa la volontà di Matthijs De Ligt di non rinnovare il contratto per la troppa distanza tra le parti.

Arrivabene Nedved

Parrebbe quindi che il difensore abbia chiesto la cessione ma i bianconeri non sembrano intenzionati a valutarlo pochi soldi. Su di lui secondo Sky Sport c’è il Chelsea che lo avrebbe già chiesto ufficialmente: i due club si sono già parlati. I Blues vorrebbero offrire soldi più Timo Werner come contropartita tecnica: l’attaccante tedesco ha aperto alla possibilità ma c’è ancora tanta distanza sulle varie valutazioni.

