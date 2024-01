Squalifica Calhanoglu: cosa succede per la Supercoppa. Ecco quale partita dovrà saltare il centrocampista turco dell’Inter

Hakan Calhanoglu, ammonito contro il Monza e nell’elenco dei diffidati della Serie A, sarà squalificato nella prossima gara di campionato dell’Inter, quella del 28 gennaio al Franchi di Firenze contro la Fiorentina.

Il centrocampista turco sarà invece disponibile nel prossimo incontro che i nerazzurri giocheranno, ovvero la semifinale di Supercoppa Italiana di venerdì a Riad contro la Lazio. La Lega per esportare al meglio il prodotto “calcio” all’estero ha cercato di far volare le squadre a Riad con l’organico al completo. Eccezion fatta per gli squalificati a tempo, gli infortunati e i convocati in Coppa d’Africa (Anguissa, Osimhen e Kouamé).

