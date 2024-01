Ivan Zazzaroni è tornato a parlare dell’Inter, ecco il suo pensiero sulla squadra nerazzurra alla luce del successo di ieri col Monza

Nel suo editoriale per Il Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni è tornato a parlare della partita di ieri tra Monza ed Inter. Ecco un estratto del suo pensiero sui nerazzurri.

IL COMMENTO – «È difficile giudicare una partita mai nata (mi riferisco all’esito): tempo perso, più utile semmai soffermarsi sui numeri di una cavalcata impressionante. Nelle prime 20 uscite l’Inter ha messo insieme 51 punti su 60, 11 in più rispetto alla scorsa stagione e soprattutto due meno del Napoli campione d’Italia. La diff erenza più significativa risiede comunque nei gol subiti: 10 contro i 26 del campionato scorso, ovvero quasi uno in meno a partita. Se si considera che Simone ha il miglior centrocampo d’Italia, la più completa batteria di esterni e una coppia di attaccanti che ha già messo insieme 26 reti (18 e 8), ovvero poco più della metà di quelli realizzati dalla squadra, la conclusione è scontata. Aggiungo che con i giocatori che ha, Inzaghi può permettersi tutte le strategie, tutte le interpretazioni: palleggio, contropiede, mez e mez. Pertanto gli interisti non si offendano quando dico, scrivo e ripeto che hanno la squadra più forte del campionato. Ci sono offese peggiori».

L’articolo Zazzaroni: «Gli interisti non si offendano se dico che…» proviene da Inter News 24.

