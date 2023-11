Squalifica Pogba, la decisione sul futuro del francese arriverà in pochi giorni. Ma non sarà una pena lieve per lui

Tutti si chiedono che fine abbia fatto Paul Pogba e la Gazzetta dello Sport prova a fornire una risposta. La Procura antidoping sta valutando ancora la documentazione presentata dai legali dello juventino.

Probabile che venga deferito nel giro di dieci giorni se il francese non riesce a convincere della sua buona fede l’organo competente. Per lui si prevede uno stop di almeno due anni, in attesa di capire cosa vorrà fare la Juve con il suo contratto.

