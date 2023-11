Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, torna a parlare del caso estivo con Lukaku, prima che arrivasse la corte della Juve

Piero Ausilio, ds dell’Inter, ha ricostruito nell’intervista alla radio della Lega di Serie A le vicende che hanno portato all’addio di Lukaku, poi seguito per diverso tempo anche dalla Juve.

DELUSIONE – «Di delusioni in tanti anni ce ne sono state più di una. Con Lukaku è una delusione per come è finita, ma mi piace pensare al presente e al futuro. Lui è stato parte del passato dell’Inter e quindi vorrei ricordare uno scudetto meraviglioso, una bellissima plusvalenza, vera, e due finali perse».

COME É ANDATA – «Preferisco non entrare nei dettagli. Dico solo che in tutte le cose ci devono essere educazione e rispetto. A un certo punto, le trattative stavano andando avanti, ma sono venuti a mancare proprio l’educazione e il rispetto. Se c’è voglia di dirsi le cose negli occhi non c’è mai problema. Quando non si risponde al telefono, ci si nega o si risponde tramite altre persone, allora è il momento di voltare pagina. Da quell’8 luglio è andata così. La telefonata in cui mi sono arrabbiato? Una leggenda. C’è stata questa chiamata dopo vari tentativi, ma è durata poco. Posso dire che è stata decisa, ferma, ma niente di particolare. Ho detto ciò che pensavo in poco tempo».

