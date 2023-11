Dusan Vlahovic potrebbe lasciare la Juve la prossima estate e Giuntoli starebbe già cercando il sostituto del serbo

Come scrive il Corriere dello Sport, la Juve potrebbe anche pensare di cedere Dusan Vlahovic in estate, viste anche le alte cifre per il rinnovo di un giocatore che, ad oggi, non vale quei 70/80 milioni chiesti la scorsa estate.

E Giuntoli, secondo il quotidiano, si starebbe muovendo in cerca di un sostituto: Morata in cima alla lista, ma l’Atletico non lo farà partire. Dubbi anche su David, per cui il Lille chiede almeno 60 milioni, e Boniface del Leverkusen per l’alto costo del cartellino. C’è anche la possibilità Beto, ormai ai margini del progetto Everton.

