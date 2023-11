Roberto Boninsegna, ex attaccante della Juve, ha così parlato dei bianconeri in ottica Scudetto, svelando poi un suo retroscena

Roberto Boninsegna, ex attaccante della Juve, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Ecco che cosa ha detto.

PASSATO – «Io nasco interista sin da piccolo e ho avuto la fortuna di entrare nel settore giovanile con Facchetti. Poi mi cedettero al Cagliari. Retroscena mercato? In Sardegna dovevano cedere qualcuno e io dissi ‘ Sto bene qui ma se mi date via accetto solo l’Inter’. Il resto lo sapete: sono stato benissimo in nerazzurro, ho segnato e vinto con la squadra del mio cuore. Poi la Juve… Fraizzoli, presidente dell’Inter, mi cedette alla Juve senza dirmelo».

SCUDETTO – «Lotterà per vincerlo l’Inter, sarà un duello fino alla fine con la Juve. I nerazzurri devono fare attenzione alla squadra di Allegri».

GLI PIACE VLAHOVIC – «Sì. Davanti riempie, dà riferimento, è un “sinistrone” forte e coraggioso. Bel centravanti».

ADDIO ALLA JUVE – «Boniperti mi aveva chiesto di restare un altro anno, il quarto, ma io volevo giocare nel Mantova, nella mia città. Non è stato possibile, sono passato al Verona e poi altre esperienze».

