Rinnovo Rabiot, svelati quale sarebbero cifre e ulteriori dettagli dell’offerta della Juve al giocatore francese

La Stampa, nella sua edizione odierna, riporta le ultime novità sul rinnovo di Adrien Rabiot dopo l’incontro tra la Juve e Veronique, la mamma-procuratrice del giocatore.

Il club bianconero è intenzionato a prolungare l’accordo del giocatore di almeno un altro anno, magari due, mantenendo le stesse cifre per lo stipendio (7 milioni netti). Dialoghi aperti, ma non si può sottovalutare l’interesse dei club inglesi nei confronti del centrocampista e, per questo, bisognerà muoversi sul tempo.

