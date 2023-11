Mercato Juve, scambio con il Nizza per Khephren Thuram? Ai francesi interessa un giocatore bianconero. Le ultime

Tuttosport si concentra anche sul mercato Juve in entrata in vista di gennaio, quando i bianconeri dovranno prendere necessariamente un centrocampista visti i problemi numerici in quel reparto.

Tra i giocatori seguiti c’è sempre Khephren Thuram, per il quale si potrebbe imbastire uno scambio con il Nizza, sempre interessato a Iling-Junior. L’inglese reclama un maggior minutaggio e se ciò non dovesse avvenire potrebbe cambiare aria già nei prossimi mesi.

