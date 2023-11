Claudio Zuliani attacca l’Inter dopo le vicende arbitrali dell’ultima giornata di campionato: ecco che cosa ha detto

Tramite il proprio canale YouTube, Claudio Zuliani attacca l’Inter dopo le polemiche arbitrali dell’ultima giornata.

LE PAROLE – «Loro hanno i media, non ce li abbiamo certo noi. Basta vedere come sono sparite in questo weekend tutte le moviole di Inter-Roma e di come si è parlato invece di quelle di Juve-Verona, quando i bianconeri hanno subito palesemente. Si è parlato del caso Gatti e questo ci dà l’idea di cosa sta succedendo. Si portano avanti in vista del prossimo derby d’Italia».

The post Zuliani attacca: «Sparite le moviole di Inter-Roma, si portano avanti per il derby d’Italia» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG