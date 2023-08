Il giovane difensore della Primavera nerazzurra Giacomo Stabile sta svolgendo il ritiro con la Prima Squadra.

Giacomo Stabile ieri contro l’Egnatia ha segnato il goal del definitivo 4-2 con un facile appoggio da distanza ravvicinata. Una rete facile facile che però ha un valore enorme per lui. La gioia del ragazzo è stata immensa come si evince anche dall’intervista rilasciata ad InterTv.

Alessandro Bastoni

“È stato un sogno esordire nella scorsa partita e segnare oggi è veramente incredibile. Non ho parole. Sicuramente ho tanto da imparare: il mio modello è Bastoni. Spero di diventare un giocatore importante. Mister Chivu in Primavera mi aiuta costantemente ed è fondamentale avere un allenatore come lui“.

L’articolo Stabile: “Segnare è stato un sogno, il mio modello è Bastoni” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG