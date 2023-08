Dino Zoff, ex giocatore della Juve, ha parlato a Tuttosport del campionato di Serie A 2023-2024, “avvisando” anche l’Inter

SCUDETTO – «Scudetto? Io penso la Juve. Credo che non manchi assolutamente nulla. Già così la squadra è attrezzata per giocarsi le proprie chance per il primo posto».

L’articolo Zoff avvisa l’Inter: «Scudetto? Juventus favorita» proviene da Inter News 24.

