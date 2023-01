La discussione del nuovo stadio del Cagliari tiene banco sia in comune che in regione: la maggioranza divisa sui fondi

Arrivano nuovi aggiornamenti per quanto riguarda il nuovo stadio del Cagliari. Secondo quanto riportato da L’Unione Sarda, la maggioranza politica è divisa sui famosi 50 milioni di euro che mancano alla realizzazione del progetto legato alla società isolana.

Per oggi o per domani è atteso un emendamento per lo stanziamento a favore del Comune di Cagliari dei fondi per l’impianto. C’è un gioco di forza fra il Presidente della Regiona Christian Solinas e Fratelli d’Italia. Solinas, infatti, starebbe mettendo in discussione il luogo in cui costruire lo stadio. L’impianto potrebbe essere spostato in zone ancora più periferiche, come come la zona di “Su Stangioni”. A Sant’Elia magari verrebbe costruito uno degli ospedali di cui ha annunciato da tempo la realizzazione.

In Aula si dovrà discutere per forza dello stadio. Il Comune stesso attende una risposta in tempi brevi visto che entro il 7 febbraio si dovrà comunicare alla Figc la candidatura della città sarda per ospitare gli Europei di calcio nel 2032. Senza alcuna certezza sulla disponibilità dei soldi necessari, il Cagliari non potrà costruire la sua nuova casa.

