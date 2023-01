Tensioni in casa Sampdoria: dopo i cori veementi dei tifosi contro Edoardo Garrone, recapitato in sede un proiettile a salve

La tensione in casa Sampdoria sale alle stelle. A pochi giorni dall’assemblea degli azionisti (presumibilmente deserta anche il prossimo 2 febbraio), un gruppo di tifosi ha alzato nuovamente la voce nei confronti di Edoardo Garrone esponendo una serie di manifesti presso una delle sedi della Fondazione Garrone, in via Martin Piaggio a Genova: l’ex presidente, avendo ceduto la società blucerchiata a Massimo Ferrero, è ritenuto il principale responsabile dell’attuale situazione in cui è coinvolta la Sampdoria.

Ai cartelli con su scritto «Garrone-Mondini vergogna» sono seguiti cori di protesta. Nel frattempo la Digos ha reso noto un altro episodio – non correlato al blitz precedentemente raccontato – che riguarda un proiettile a salve recapitato nella sede doriana di Corte Lambruschini. Nella busta era presente anche un messaggio minatorio: «Questo è a salve, il prossimo non lo sarà».

