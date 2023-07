«Stai venendo al Chelsea»: Dybala reagisce così a un tifoso inglese che cavalca i rumors sull’attaccante argentino

Paulo Dybala si trova in Inghilterra per assistere al GP di Formula 1 a Silverstone. Il fuoriclasse argentino è in queste ore al centro di qualche rumors di mercato che vorrebbe il Chelsea pronto a pagare la clausola da 12 milioni per portarlo a Londra.

Un tifoso inglese prese al paddock ha provato a far cadere l’ex Juventus in un ‘tranello’: lui ne è uscito con un sorriso.

