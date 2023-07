Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato così del possibile passaggio di Romelu Lukaku alla Juve

Nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni ha parlato così del possibile passaggio di Romelu Lukaku alla Juve.

PAROLE – «Vlahovic per Lukaku. È lo scambio shock che due settimane fa la Juventus ha avviato, investendo sui frequenti mal di pancia dell’attaccante belga, un tipo decisamente volubile e – per di più – ancora arrabbiato con Inzaghi per il “trattamento” ricevuto a Istanbul nella finale di Champions, appuntamento al quale teneva tantissimo: Big Rom avrebbe voluto giocare dall’inizio ma, rispettando le proprie convinzioni e i fortunati precedenti in coppa di Dzeko, Simone preferì impiegare subito Edin lasciando all’ex Chelsea la parte conclusiva della partita. Dove peraltro combinò solo guai. Per i tifosi, imperdonabili. A fine giugno, a Bruxelles, un emissario della Juve ha trovato un accordo di massima con Sébastien Ledure, il legale di Lukaku. Romelu ha naturalmente avallato l’operazione (contratto di tre anni a 8 netti a stagione) ma l’impegno garantito dal diretto interessato non è una novità. Ottenuto il sì del giocatore, la Juve ha preso contatto con Todd Boehly, proprietario del Chelsea, anticipandogli che entro pochi giorni avrebbe ricevuto la proposta scritta; proposta che ha subìto un ritardo derivato dalle incertezze legate all’arrivo a Torino di Cristiano Giuntoli. Questa settimana è previsto l’incontro tra i club: dal momento che la notizia sta facendo il giro del mondo non si possono escludere altre sorprese».

