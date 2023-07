Il giovane portiere dell’Inter, Filip Stankovic, ha parlato così al termine dell’amichevole di oggi disputata contro l’Al Nassr

Intervenuto ai microfoni di Inter TV nel postpartita di Inter-Al Nassr, prima amichevole ufficiale della stagione, Filip Stankovic ha rilasciato queste dichiarazioni.

LE PAROLE – «Mi sento molto bene, è un sogno, sono cresciuto guardando l’Inter e con l’Inter. Sono contento per l’esordio, peccato per il risultato ma sono contento per la prestazione. Mi piace questo stile di gioco, mi stanno aiutando molto anche il Mister e i miei compagni: ho tanto da imparare ma siamo sulla strada giusta. È un gruppo giovane, mi diverto soprattutto con mio fratello, siamo in camera insieme. Da piccoli ci dicevamo sempre che avremmo giocato insieme magari a San Siro, adesso siamo qui ed è un altro sogno che si è avverato».

Poi è intervenuto anche il fratello minore, Aleksandar: «È vero ci divertiamo insieme. Questa è un’esperienza indimenticabile, giocando con questi campioni, posso solo imparare e ringraziare società, mister e compagni. Peccato per il pareggio di oggi, ma adesso giocheremo ancora, voltiamo pagina e pensiamo alla prossima».

