Al termine di Inter-Al Nassr, partita decisa anche da un suo gol, Davide Frattesi commenta la prova offerta da lui e dalla squadra

Intervenuto ai microfoni di Inter TV al termine di Inter-Al Nassr, Davide Frattesi ha raccontato le proprie emozioni per la prima rete realizzata con la maglia nerazzurra, anche se in amichevole.

LE PAROLE – «Sicuramente è una bella sensazione aver segnato, sono contento che sia servito per il pareggio, speriamo di farne quando inizia il campionato. Non è facile giocare con queste temperature, neanche per un tempo, siamo ancora nel pieno della preparazione e i carichi sono pesanti, ci sta che la condizione non sia al massimo ma secondo me abbiamo fatto bene. Con il Paris Saint-Germain sarà un’altra partita come questa, dovremo essere bravi, i ritmi non saranno folli come in Campionato ma dovremmo cercare di chiudere al meglio questa esperienza qui in Giappone, con una vittoria».

