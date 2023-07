L’ex difensore del Manchester United, Rio Ferdinand, si è espresso così riguardo ad André Onana, arrivato ai Red Devils dall’Inter

Intervenuto ai microfoni di Mirror durante ‘Vibe with Five‘, Rio Ferdinand ha giudicato positivamente la prova di André Onana. Il portiere ex Inter, ha esordito oggi in amichevole con la maglia del Manchester United contro il Real Madrid (Red Devils sconfitti per 2 a 0).

LE PAROLE – «Penso sia un acquisto fantastico. L’ho visto molte volte dal vivo, sia all’Ajax che all’Inter. Non c’è complimento migliore di quando chiedi ad un allenatore qual è la minaccia più grande e lui nomina un portiere. Questo è quello che è successo con Guardiola prima della finale di Champions, ha definito Onana una minaccia. Questo dice abbastanza e questo è un portiere moderno che, al giorno d’oggi, diventa un uomo in più in fase di costruzione del gioco».

L’articolo Rio Ferdinand elogia Onana: «Acquisto fantastico, portiere moderno» proviene da Inter News 24.

