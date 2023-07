Attraverso i propri social, Juan Cuadrado, ha mandato un messaggio al termine dell’amichevole dell’Inter contro l’Al Nassr

Intervenuto sul proprio account Instagram, Juan Cuadrado si è espresso così in merito alle sue sensazioni dopo l’amichevole di oggi disputata dall’Inter contro l’Al Nassr. Per il colombiano, entrato nella ripresa, l’occasione di rincontrare il suo ex compagno Cristiano Ronaldo.

LE PAROLE – « Primi minuti con @inter buone sensazioni continuiamo a prepararci per essere al 100% Che gioia vederti @cristiano benedizioni ».

