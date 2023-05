Calciomercato Napoli, Kim in estate può lasciare gli azzurri: ecco un identikit di due dei possibili sostituti del coreano

Non c’è alcuna intenzione di vendere Kim Min-Jae, uno degli elementi che meglio spiegano la trionfale cavalcata del Napoli di quest’anno. Ma se dalla Premier arrivasse un’offerta di 55 milioni, sarebbe difficile non accettare una plusvalenza più che corposa, visto che il costo dell’acquisizione dal Fenerbahce è stato di 18. É il succo di quanto scrive oggi La Gazzetta dello Sport, che individua l’atalantino Scalvini come possibile erede del sudcoreano. Ci sono, però, anche altri nomi, due giapponesi che giocano in Bundesliga. Ecco il loro ritratto.

HIROKI ITO – Classe 1999, centrale dello Stoccarda, sempre titolare in questa stagione, nell’ultimo anno valore di mercato passato dai 4,5 ai 7,5 milioni. É stato impiegato anche davanti alla difesa.

KO ITAKURA – Ha 26 anni, gioca nel Borussia Monchengladbach. La sua quotazione in stagione è più che raddoppiata, passando dai 5 ai 12 milioni. A differenza di Ito, non ha segnato nell’attuale Bundesliga.

Ad accomunarli c’è la presenza in nazionale, la capacità di giocare anche su entrambe le fasce e, secondo Gazzetta, «sono discreti anche nella costruzione del gioco».

Andiamo a scoprire chi tra i due si fa preferire attraverso il FootRadar, partendo da una considerazione di ordine numerico: Ito ha giocato 6 partite in più e nello Stoccarda ha una percentuale di titolarità che si attesta sull’83,9%. Una netta differenza rispetto a Itakura, lontano con il suo 64,5%.

FASE DI POSSESSO – Grande equivalenza nel gioco corto, netta differenza in quello lungo: Ito lancia molto e le statistiche ci dicono che lo fa bene. Potrebbe essere l’uomo giusto per la ricerca della profondità con Osimhen, anche se Spalletti ama costruire dal basso facendo salire la squadra tutta insieme.

FASE DIFENSIVA – Meglio il più giovane anche in questo caso. Itakura è più falloso, prende meno gialli rispetto al “rivale” ma si è già gravato di 2 cartellini rossi in campionato.

FASE OFFENSIVA – Il difensore del Borussia prevale negli assist e nel gioco aereo. Ito, però, un gol lo ha fatto e soprattutto crea occasioni.

FASE AEREA – Dominio assoluto di Itakura. Eppure è meno alto di 2 centimetri rispetto a Ito (1,86 e 1,88=), ma è molto più leggero (9 chili di differenza).

