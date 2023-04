Nico Gonzales oggi con un gol potrebbe non solo portare la Fiorentina in finale di Coppa Italia, ma anche andare in doppia cifra

Oggi Fiorentina-Cremonese, semifinale di ritorno di Coppa Italia, è un appuntamento molto atteso dalla tifoseria viola, che potrebbe riassaporare il piacere di vivere una finale che manca da 9 anni. Il 2-0 dell’andata è certamente una buona garanzia per centrare l’obiettivo. Tra i giocatori più motivati c’è Nico Gonzalez, che è a quota 9 reti in stagione, una in più della scorsa stagione: la doppia cifra sarebbe un grande traguardo per lui, che in carriera l’ha raggiunta solo nello Stoccarda, quando però giocava nella Serie B tedesca. Tenendo conto anche degli infortuni che hanno caratterizzato il suo 2022-23 e che gli hanno fatto saltare l’appuntamento Mondiale, arrivare a grandi traguardi in viola e fornire un contributo decisivo sarebbe una bella soddisfazione. Oggi il Corriere dello Sport intitola un pezzo a lui dedicato «Gonzalez vuole terminare l’opera», il cui attacco è il seguente: «Nico in pole, per agguantare la finale e provare a fare la storia. Dopo il rigore messo a segno allo stadio “Zini” nella gara d’andata, Gonzalez è pronto a riaccendere su di sé i riflettori e dare spettacolo all’Artemio Franchi nella speranza di far esplodere di gioia i tifosi viola».

Come si vede dai numeri, pur tenendo conto di quanto siano maggiori quelli relativi alla Serie A, la percentuale di titolarità in Coppa Italia è stata finora decisamente maggiore per l’attaccante venticinquenne. Nelle 3 gare disputate, in 2 circostanze Italiano lo ha inserito nell’undici di partenza, mentre in campionato ha collezionato solo 19 presenze 31 complessive, 10 delle quali dall’inizio, un terzo di quelle della squadra. A suo favore, però, c’è l’aver lasciato un segno in ogni competizione: i 9 gol realizzati sono spartiti tra campionato (4), Coppa Italia (1) e Conference League (4). Ma adesso è arrivato il momento della stagione nella quale più che collezionare numeri li si andranno a pesare. E una rete nelle semifinali delle due competizioni alle quali la Fiorentina partecipa avrebbe un valore superiore a ogni altra prodezza fin qui realizzata.

