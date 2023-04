Indagini in corso su Pergolettese-Triestina, finita 1-2 per i friulani: gli investigatori sospettano un illecito sportivo

Come riportato da SportItalia, ci sarebbero in corso delle indagine per un possibile illecito sportivo, per Pergolettese-Triestina, in Lega Pro.

La gara, che chiudeva il campionato, è finita con la vittoria dei friulani per 1-2.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG