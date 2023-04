Il Torino prepara la sfida all’Atalanta di sabato prossimo: Juric rivede in gruppo Pellegri e Ricci e spera di riaverli a disposizione

Il Torino è al lavoro per preparare la sfida contro l’Atalanta di sabato sera e intanto arrivano buone notizie sul fronte infermeria.

Juric infatti ritrova in gruppo sia Pietro Pellegri, out da gennaio per un infortunio muscolare che Samuele Ricci. I due potrebbero tornare a disposizione per la partita con la Dea.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG