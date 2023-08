Fodé Ballo-Touré è destinato a chiudere la sua esperienza al Milan dopo due stagioni e dirigersi in un nuovo campionato, la Bundesliga

Fodé Ballo-Touré è destinato a chiudere la sua esperienza al Milan dopo due stagioni e dirigersi in un nuovo campionato, la Bundesliga, dopo avere trascorso 4 anni in Ligue 1 prima di approdare alla Serie A. La Gazzetta dello Sport di oggi scrive che il giocatore «ha aperto alla destinazione, dopo aver chiuso la porta al Fulham, e i club si parlano. Il Werder ha fatto un’offerta verbale al Milan, ora si tratta: possibile si chiuda intorni ai 3-4 milioni. A quel punto, il Milan potrebbe accelerare per il nuovo vice-Theo».

Indubbiamente per il difensore franco-senegalese l’avventura in rossonero, ancorché resa vincente dalla conquista di uno scudetto, sul piano personale non si è rivelata particolarmente positiva. Di lui si ricorda una grande prestazione, nell’ultimo campionato: è successa a Empoli, con tanto di rete, la sua unica nel biennio italiano. Quali sono le statistiche relative a Ballo-Touré maturate in Serie A? Andiamo a scoprirle con il FootRadar.

LE PARTITE – Nessuna crescita da un anno all’altro da punto di vista quantitativo. Identico il numero di gare giocate, così’ come quelle che lo hanno visto titolare (10 e 5). Migliorato invece il minutaggio e anche il comportamento, con nessun giallo raccolto nel 2022-23.

POSIZIONAMENTO – Ballo-Touré è un terzino sinistro. E Theo Hernandez non è un giocatore facile da sostituire.

FASE DI POSSESSO – A parte il tentativo dei lanci lunghi, in tutto il resto è stato meglio la prima versione, coerentemente con il comportamento della squadra.

FASE DIFENSIVA – L’insieme disegnato da Fodé nell’anno tricolore è decisamente più grande di quello della seconda avventura.

FASE OFFENSIVA – Nella fase offensiva, con unica eccezione nei cross, Ballo-Touré è decisamente cresciuto.

FASE AEREA – Anche nel gioco sulle palle alte, il rossonero conferma di avere avuto maggiore incidenza nella seconda esperienza.

