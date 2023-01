Chiesa, i numeri della gara giocata dall’esterno ieri sera contro il Napoli. E quel 4 in pagella del giorno dopo…

La partita di Federico Chiesa spiega l’esito disastroso per la Signora di Napoli-Juventus? Indubbiamente sarebbe troppo scegliere un solo giocatore per riassumere la quantità delle cose che non hanno funzionato. Resta il fatto che una delle chiavi del dominio dei padroni di casa è stato l’imperversare sulla fascia di competenza dello juventino, costretto a una gara difensiva come non mai. Una condizione “innaturale” che giustifica il 4 attribuitogli dal Corriere della Sera? Paolo Tomaselli non ha usato mezzi termini: «Che ci faccio qui? Chiesa contro Kvara non ci prova nemmeno a difendere, perché già nell’azione dell’1-0 si vede che non è cosa per lui. Per essere la prima da titolare dopo 369 giorni, è un disastro».

Il campo mostra le zone nelle quali l’esterno bianconero ha agito nelle 5 gare – o meglio, nei 5 spezzoni – di questa stagione, compreso Napoli. Non si può dire che il ragazzo non si sia applicato nei compiti richiesti da Allegri, come si vede dalla percentuale non banale di palloni toccati nella propria metà campo (27,6%).

Nello specifico di Napoli-Juventus, l’accentuazione difensiva della gara di Chiesa è tradotta dai numeri: 35% i palloni toccati nella propria metà campo e dati che testimoniano la fatica della sua partita: 4 contrasti (2 vinti), 1 tiro respinto, 4 dribbling (la metà riusciti), 2 cross entrambi sbagliati e – probabilmente il numero che più stupisce per uno come lui – neanche un fallo dei giocatori avversari per fermarlo.

L’articolo STATS – Napoli Juve: Chiesa, il 4 in pagella e i numeri della gara proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG