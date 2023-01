Sono queste le parole di Danilo, il terzino destro della Juventus parla così JTV dopo la pesante sconfitta.

Ecco le parole del brasiliano Danilo, il centrale difensivo e terzino destro della Juventus parla così a JTV discute della sconfitta: “Una partita del genere, se non sei al massimo della capacità fisica e tecnica, capita questo. E’ stata una sconfitta pesante e una serata brutta. Però non è che quando abbiamo avuto 8 vittorie di file non eravamo fenomeni e adesso che abbiamo perso non siamo scarsi. Dobbiamo avere equilibrio nella testa, analizzare calcisticamente cosa è successo nella partita e ripartire.“

Conclude così: “Può darsi sia il gol del 3-1. Abbiamo subito dei gol che solitamente non prendiamo. Quello già ci deve far venire rabbia dentro che va trasformata in motivazione e miglioramento. Questo non ci può mettere giù. Una rabbia che va trasformata in lavoro e miglioramenti. Da giovedì dobbiamo avere l’atteggiamento giusto.“

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG