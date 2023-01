Sono queste le parole di Pietro Paolo Virdis, l’ex punta del Milan parla alla Gazzetta dello Sport dei rossoneri.

L’ex attaccante Pietro Paolo Virdis, così l’ex rossonero alla Gazzetta dello Sport parla del Milan: “Non sarà facile per il Milan. Non seguo il Lecce come i rossoneri, ma sta facendo molto bene. Non ho mai lavorato con Pantaleo Corvino, ma so che è un grande gestore: lo sta dimostrando la sua squadra, che Marco Baroni fa giocare con ritmo“.

Conclude così l’ex calciatore: “Io sono innamorato di Giroud. Mi piace troppo. Ha conquistato il cuore dei tifosi con i risultati e le prestazioni. E stessa cosa ha fatto con la sua Nazionale arrivando alla finale del Mondiale. E’ una persona che ha grande equilibrio e fa ottime cose in campo, da grande attaccante“.

