Tutti i numeri sull’evoluzione del valore di mercato di Victor Osimhen e Stanislav Lobotka. Tutti i dettagli

L’annata del Napoli resta memorabile anche se è sfumato il sogno europeo. Del resto, una volta di più, si è confermato che un conto sono le corse lunghe quali sono i campionati e un altro le gare a eliminazione diretta, dove peraltro anche in Coppa Italia Spalletti era scivolato su una buccia di banana. Ma il percorso fatto è stato tale che in tutta Europa gli azzurri vengono considerati come una realtà importantissima, dalla quale i tornei più ricchi potrebbero attingere. Da qui le voci sul pezzo più pregiato, quel Victor Osimhen che interessa a Chelsea, Manchester United e Psg. Quanto il lavoro del ds Cristiano Giuntoli sia stato valorizzato dall’annata emerge chiaramente dal confronto della Top Ten di oggi e della scorsa stagione nelle quotazioni di mercato. Un modo come un altro – per quanto con caratteri “virtuali” – per spiegare la crescita registrata.

La cosa straordinaria, per la quale il Napoli comunque si è aggiudicato l’Oscar del mercato, è che 2 dei 3 giocatori sul podio sono nuovi acquisti: l’impatto di Kvaratskheila e Kim è stato decisivo. E aggiungiamo anche un’annotazione che invece riguarda più le caratteristiche organiche della rosa: il fatto che nei primi 6 ci siano tre elementi di centrocampo spiega molto bene quale tipo di lavoro Spalletti sia riuscito a fare affinché Zielinski, Anguissa e Lobotka venissero esaltati.

Osserviamo le quotazioni della stagione 2021-22.

Osimhen era comunque il gioiello, ma si attestava “solo” su 60 milioni (e questo potrebbe generare la tentazione di cederlo a poco meno del doppio). Il trio di centrocampo aveva valori diversi: Zielinski era superiore, Anguissa era inferiore, Lobotka era quotato molto meno della metà di oggi. Quanto a Fabian Ruiz e Koulibaly, tenendo conto di quel che hanno fatto altrove e di come il Napoli abbia saputo rimpiazzarli, si può dire senza ombra di dubbio che nell’estate del 2022 Giuntoli abbia fatto un lavoro di altissimo profilo: sul carro dello scudetto, che prima o poi sfilerà tra le strade della città, merita di stare in prima fila a raccogliere gli applausi.

