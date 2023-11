Stramaccioni: «Allegri l’ha preparata benissimo. Pareggio giusto». Le dichiarazioni dell’ex tecnico dell’Inter

Andrea Stramaccioni, ex tecnico dell’Inter, ha parlato a DAZN analizzando la partita tra la Juventus e i nerazzurri.

Le sue parole: «Pareggio giusto. Nel primo tempo una Juve più aggressiva, con un baricentro più altro. Allegri al netto delle assenze l’ha preparata benissimo, con Chiesa che era nella sua comfort zone. L’Inter non ha giocato come di solito ama. Nel secondo tempo più concentrate entrambe a non perderla»

