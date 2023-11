Tifosi Inter contro la Juve: «Tornerete in Serie B». Il coro di sfottò al termine del derby d’Italia allo Stadium

«Tornerete in Serie B». E’ questo il coro di sfottò lanciato dai tifosi dell’Inter presenti nel settore ospiti dello Stadium verso la Juve al termine del derby d’Italia finito in pareggio per 1-1 con i gol di Vlahovic al 27′ e di Lautaro al 33′.

La rivalità tra le due tifoserie è sempre fortissima e anche in questa serata è arrivata un’altra dimostrazione.

