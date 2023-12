L’allenatore Andrea Stramaccioni elenca quelli che secondo lui sono i punti forti dei nerazzurri.

Andrea Stramaccioni a DAZN ha parlato di Inter ma anche della forza della Juventus: “Una sensazione veramente profonda perché questo descrive l’Inter. La profondità della sua forza, perché è una forza che affonda in una rosa che è stata costruita anche con pochi mezzi rispetto ad altre big europee. E questo sistema iniziato con Conte e lo scudetto, ripreso non con poche difficoltà da Inzaghi, oggi è una macchina di garanzia, rendimento e alternanza di giocatori“.

Hakan Calhanoglu

Scommesse vinte

“Tutti loro sono specialisti del 3-5-2 che possono migliorare questo sistema e hanno un centrocampo che hanno due giocatori di qualità. Calhanoglu che da scommessa è il miglior centrocampista della Serie A e ha il rendimento migliore e Mkhitaryan che era andato via dalla Roma anche a parametro zero e con dei punti interrogativi. Sono state vinte tante scommesse ed è stato un grande lavoro. E tutti sono coinvolti: giocatori, allenatore e una società, una dirigenza, molto forte“. Entrambi i centrocampisti sono arrivati a parametro zero ed entrambi ricoprivano ruoli diversi in precedenza.

Sui bianconeri

“Penso che abbiamo capito il valore della Juve quando ha giocato contro l’Inter che è stata limitata allo Stadium, nel senso che non ha potuto giocare il calcio che voleva ed è riuscita poi a pareggiare con una giocata individuale di Thuram e Lautaro. Quando Inzaghi si accontenta del punto hai la sensazione che la Juve possa stare dietro all’Inter“.

