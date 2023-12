Il noto giornalista Xavier Jacobelli ha voluto dire la sua sugli step di crescita compiuti da Simone Inzaghi all’Inter: le sue parole

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso di Maracanà, Xavier Jacobelli si sofferma sulla crescita fatta da Simone Inzaghi all’Inter, confrontando il tecnico nerazzurro con Massimiliano Allegri.

SU INZAGHI – «È la terza stagione sulla panchina dell’Inter, ha raggiunto dei risultati e su cui ha creato la sua base. L’organico qualitativamente e quantitativamente è il migliore della Serie A. Ha acquisito forza perdendo la finale di Champions. Quando arrivi a un obiettivi del genere e perdi in quel modo, esci sconfitto ma acquisisci personalità. Per un club che, grazie alla bravura di Marotta e Ausilio, sta camminando sulle uova. Ma nonostante tutto si è riuscito a fare un grande mercato».

CHI SCELGO TRA INZAGHI E ALLEGRI? – «Se ci affidiamo solo alla qualità di gioco si sceglie l’Inter ma considerando la Juve e l’organico che ha dei numeri importanti, è solo a due punti da questa Inter. Sono due splendide espressioni della scuola di Coverciano. Abbiamo tecnici italiani all’estero che si stanno facendo valere e qui in Italia loro due che dai giocatori hanno ricavato il meglio. Allegri ha 7 giocatori cresciuti nella Next Gen. E sono stati tutti valorizzati da Allegri. La forza di Max risiede non solo negli attuali punti ma nella capacità in un periodo delicato di gestire una situazione del genere, quella vissuta lo scorso anno».

