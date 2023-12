Il giornalista e conduttore Alessandro Bonan si sofferma sulla maturazione avuta dall’Inter a partire dalla finale di Istanbul

Intervenuto dagli studi di Sky Sport in vista di Inter Real Sociedad, Alessandro Bonan tessa le lodi dei nerazzurri, maturati a dismisura dalla finale di Champions League persa lo scorso anno con il Manchester City, ma che ha elevato la squadra tra le migliori in assoluto in Europa.

LA CRESCITA DELL’INTER – «L’Inter raggiunge la finale di Champions e da quel momento scatta un click nel club, nella testa dei giocatori e dell’allenatore stesso, che ha portato la squadra ad essere quella che è oggi. Una squadra fortemente consapevole, a volte con uno strapotere tecnico ed emotivo, convinta dei propri mezzi. Tutto questo lo riscontriamo grazie al fatto che sono riusciti ad arrivare in finale di Champions, tra l’altro giocando alla pari con il City».

L’articolo Bonan spiega: «Dopo la finale col City è scattata questa cosa nella testa dell’Inter» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG