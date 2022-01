Supercoppa, Handanovic: “I gol subiti sempre colpa mia”

Nella conferenza stampa di presentazione di Inter-Juventus, finale di Supercoppa Italiana, il portiere nerazzurro ha commentato anche gli ultimi errori individuali.

Samir Handanovic ci mette la faccia e precisa: “Gli errori sono colpa mia”. C’è anche un po’ di ironia nelle sue parole, essendo spesso finito ultimamente sul banco degli imputati. Ora arriva la Juventus e non è mai una partita come le altre.”È un derby d’Italia, una partita sentita che in più può regalare un titolo. Siamo vogliosi di vincere, come lo saranno loro. Ce la giocheremo con lo spirito e l’atteggiamento degli ultimi due mesi”.

Una conferenza in cui il capitano nerazzurro si è tolto anche qualche sassolino dalle scarpe: “Quando l’Inter non prende gol, i difensori non prendono gol. Quando prendiamo gol, Handanovic prende gol. Sempre così. Sul gol della Lazio, De Vrij ha valutato male la palla, l’errore mio e di Skriniar è stata una conseguenza. Ma capita a tutti, senza errori non ci sono gol. In un reparto gli errori ci stanno e tutti fanno gli errori. Noi cerchiamo di tenere palla e continuare a essere solidi come lo siamo stati ultimamente”. Nell’ultimo periodo nessuno ha fatto meglio dei nerazzurri, reduci da 8 vittorie consecutive in campionato. “Essere i favoriti è uno stimolo. Il campionato è lungo, ci sono tante partite e la situazione Covid. Dobbiamo stare attenti e mantenere l’autodisciplina. Adesso tutti ci guardano da Inter, una cosa che negli anni passati si era un po’ persa. Questo lo sentiamo molto”. Un cambio di passo oltre che di mentalità per i nerazzurri, che guardano dall’alto la Juventus dopo tanto tempo.